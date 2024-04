33 Immortals: se volete sapere come picchiare Lucifero, guardate questo video

33 Immortals è stato uno dei giochi mostrati all'ID@Xbox di questa sera con un nuovo video, incentrato nientemeno sullo scontro con Lucifero, uno dei boss del gioco. Il video mostra il combattimento e spiega le meccaniche che lo regolano. Considerando la particolarità dell'alto numero di giocatori presenti contemporaneamente, è sicuramente interessante da vedere. Vediamolo qui di seguito.

33 Immortals era stato mostrato recentemente, in occasione dell'evento Triple-i Initiative, in cui era stata annunciata la beta chiusa, che si terrà dal 24 maggio al 2 giugno e consentirà di effettuare una prova approfondita sul gioco. Si terrà su Xbox Series X|S e PC.

Il gioco fu annunciato all'Xbox Showcase dell'anno scorso. Si tratta di un gioco di ruolo d'azione roguelike cooperativo che mette insieme 33 giocatori contemporaneamente (da qui il titolo). Il team di sviluppo è lo stesso di Jotun, Sundered e Spiritfarer, titoli che si sono messi in mostra per il particolare stile visivo che li caratterizzava.

33 Immortals non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma dovrebbe uscire nel corso del 2024. Sarà disponibile da subito anche su Game Pass.