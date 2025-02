33 Immortals ha una data di uscita in accesso anticipato su Xbox, PC e Game Pass

Tra i tanti giochi che ci sono avvicendati in occasione dell'ID@Xbox Showcase c'è stato anche 33 Immortals . Per l'occasione gli sviluppatori di Thunder Lotus Games hanno svelato che il loro action multiplayer roguelike sarà disponibile in accesso anticipato dal 18 marzo .

Cos'è 33 Immortals

33 Immortals è un action-roguelike con visuale isometrica. I giocatori vestono i panni di anime dannate che si ribellano al giudizio degli Dei e devono affrontare boss giganteschi e coriacei sfruttando un'interessantissima componente multiplayer cooperativa fino a 33 giocatori, dando quasi l'idea di affrontare il raid di un MMO. In questo senso, il gioco offre un matchmaking istantaneo per entrare subito in azione e una varietà di combinazioni di armi e potenziamenti per personalizzare il proprio stile di gioco

L'idea alla base è sicuramente intrigante e il fatto che il gioco sarà disponibile su Game Pass sin dal lancio potrebbe invogliare molti a imbracciare le armi e affrontare le battaglie su vasta scala che propone il titolo di Thunder Lotus Games.