L'action GDR The Lonesome Guild è stato annunciato con un trailer dallo studio di Life is Strange

Don't Nod, lo studio autore di Life is Strange, Vampyr, Tell Me Why e molti altri titoli, ha presentato The Lonesome Guild durante l'ID@Xbox Showcase. Si tratta di un action GDR con visuale dall'alto ambientato in un mondo fantasy con uno stile piuttosto ricercato in arrivo su PC, Xbox Series X|S e PS5 durante l'autunno di quest'anno.

L'annuncio ovviamente è stato accompagnato dal primo trailer ufficiale, grazie al quale possiamo farci una prima idea del titolo. Potrete visualizzarlo tramite il player sottostante.