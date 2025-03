33 Immortals svela il programma di aggiornamenti, aggiunte e contenuti per l'accesso anticipato

La disponibilità in early access significa che il gioco non ha ancora raggiunto la sua forma completa, ma il team ha fornito una panoramica un po' più precisa degli aggiornamenti previsti nel prossimo periodo, che determineranno l'evoluzione di questo particolare action RPG multiplayer .

33 Immortals è tornato a farsi vedere con una data di uscita in accesso anticipato in occasione del recente evento ID@Xbox, e sarà disponibile direttamente il 18 marzo all'interno del catalogo di Game Pass , come riferito nel recente annuncio sui giochi in arrivo in questa prima parte del mese .

Come abbiamo visto, 33 Immortals sarà disponibile in accesso anticipato a partire da questo mese e il team Thunder Lotus ha chiarito ulteriormente il piano di introduzione al gioco con una roadmap prevista per questi mesi del 2025 comprendente aggiornamenti, aggiunte e contenuti vari in arrivo.

Un'evoluzione molto lunga

Il messaggio di Thunder Lotus visibile qui sotto riassume in maniera efficace le novità previste per 33 Immortals, suddivise in base alle prossime tre stagioni e dunque sparse per un arco di mesi piuttosto ampio.

La roadmap di 33 Immortals nel 2025

In primavera verranno aggiunte le opzioni di accessibilità, altre impostazioni grafiche, la possibilità di rebinding dei controlli, la correzione di bug e stabilità e gli aggiornamenti al bilanciamento, ai VFX e all'interfaccia utente.

In estate arriveranno nuove funzionalità tra cui il sistema Ordeal, nuove quest, sessioni private e l'opzione per "scendere dopo l'ascesa", oltre ad altre caratteristiche che verranno illustrate meglio in seguito.

L'autunno porterà un grande aggiornamento, con l'aggiunta di Paradiso (il potenziale ultimo mondo), altre caratteristiche, nuovi mostri e un nuovo boss.

Thunder Lotus, inoltre, raccoglierà i feedback degli utenti e pubblicherà aggiornamenti del bilanciamento e altre correzioni anche in base alle segnalazioni dei giocatori nel corso del tempo. Non è ancora stato indicato quando il titolo uscirà dall'accesso anticipato, ma se questi update sono previsti ancora nell'accesso anticipato è possibile che si vada alla fine del 2025, se non all'inizio del 2026.