Annunciati i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima parte di marzo, ecco i 6 titoli ufficiali

Sono stati annunciati in questi minuti i nuovi giochi in arrivo su Xbox e PC Game Pass nella prima parte di marzo, con 6 titoli che faranno parte di questa prima mandata del nuovo mese, in attesa di vedere poi quella successiva.

Buona parte di questi emergono piuttosto a sorpresa, considerando che non c'erano molte certezze per quanto riguarda il mese in questione. Vediamo dunque la lista dei giochi in arrivo su Game Pass all'inizio di marzo:

Monster Train - Cloud, Console e PC, 4 marzo (Ultimate, PC, Standard)

Galacticare - Xbox Series X|S, 5 marzo (Standard)

One Lonely Outpost - Cloud, Console e PC, 6 marzo (Ultimate, PC)

Enter the Gungeon - Cloud, Console e PC, 11 marzo (Ultimate, PC, Standard)

Mullet Madjack - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 13 marzo (Ultimate, PC)

33 Immortals (Game Preview) - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 18 marzo (Ultimate, PC)

Si tratta di una mandata all'insegna dei giochi indie, che bilancia un po' le uscite di grosso calibro viste di recente, ma si tratta comunque di titoli molto interessanti.