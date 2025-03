Google porta i widget Gemini su iPhone dichiarando guerra a Siri

Questa mossa è chiaramente un tentativo di attrarre gli utenti Apple , offrendo un'alternativa più avanzata a Siri , il cui sviluppo di nuove funzionalità AI sembra procedere a rilento. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Apple sta lavorando a una versione completamente rinnovata di Siri, ma questa non vedrà la luce prima di qualche anno. Nel frattempo, Google sta cercando di guadagnare terreno, rendendo il suo assistente sempre più accessibile su iPhone e iPad.

Google ha lanciato un aggiornamento significativo per l'app Gemini su iOS e iPadOS , introducendo una serie di widget che consentono agli utenti di interagire più rapidamente con l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con sei nuovi widget, gli utenti possono ora accedere direttamente a diverse funzioni di Gemini dalla schermata di blocco, senza dover aprire l'app.

Questa strategia non solo rende l'esperienza d'uso più fluida , ma rafforza il posizionamento di Gemini come alternativa più intelligente e versatile rispetto a Siri.

Un futuro dominato dall’AI sugli smartphone?

L'integrazione di AI avanzate come Gemini direttamente nella schermata di blocco di iPhone è un segnale chiaro della direzione che stanno prendendo gli assistenti virtuali. Con Apple che fatica a rinnovare Siri, Google sta capitalizzando questa opportunità per consolidare la sua posizione nel mercato degli assistenti AI.

L'app Gemini su iPhone

Resta da vedere come Apple risponderà a questa sfida: continuerà a sviluppare un proprio ecosistema AI chiuso o sceglierà di collaborare con Google e altre aziende per offrire un assistente virtuale più potente? Quel che è certo è che l'AI sta diventando sempre più centrale nell'esperienza utente su smartphone, e i prossimi mesi potrebbero riservare ulteriori sviluppi in questa direzione.