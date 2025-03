La vera intelligenza artificiale di Siri è ancora lontana

L'annuncio di Apple riguardo all'integrazione di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) in Siri aveva suscitato grande entusiasmo, promettendo un assistente vocale più naturale e capace. Tuttavia, secondo recenti indiscrezioni, la strada per una Siri veramente "intelligente" è ancora lunga e irta di ostacoli.

Le difficoltà di Apple Intelligence

Il vero obiettivo di Apple sarebbe in realtà fondere i due sistemi in un'unica architettura, capace di gestire sia comandi semplici che compiti complessi basati sull'IA, come l'interazione tra app e la comprensione del contesto personale. Tuttavia, questo traguardo, inizialmente previsto per iOS 19.4, sarebbe stato rimandato a causa di diverse difficoltà.

L'integrazione reale di Siri con l'IA è ancora lontana

Uno dei principali ostacoli per Apple è rappresentato dai limiti degli attuali modelli linguistici. Secondo quanto riportato, questi modelli stanno raggiungendo il loro potenziale massimo, e l'azienda fatica a ottenere l'hardware necessario per addestrarli e migliorarli ulteriormente.

A ciò si aggiungono problemi di leadership all'interno del dipartimento di intelligenza artificiale, con conseguente perdita di talenti a favore della concorrenza. In un settore in rapida evoluzione come l'IA, la capacità di attrarre e trattenere i migliori esperti è fondamentale.

Mentre Apple fatica a progredire, altre aziende come Amazon stanno compiendo passi da gigante con i loro assistenti vocali basati su LLM. Il nuovo sistema Alexa Plus, ad esempio, rappresenta una riprogettazione completa dell'assistente, con l'integrazione di nuove funzionalità avanzate. Il ritardo di Apple nello sviluppo di una Siri competitiva potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua posizione nel mercato degli assistenti vocali e dell'intelligenza artificiale.

