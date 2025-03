PlayStation Plus, i giochi di marzo: Dragon Age, Sonic Colours e le Tartarughe Ninja

I lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato i titoli di marzo? Sì, anche se non moltissimo: stando al nostro sondaggio , il 29% degli utenti si è detto molto soddisfatto della selezione e il 24% si è detto abbastanza soddisfatto, il che si traduce in un 54% di reazioni positive .

PlayStation Plus si aggiorna a marzo con una selezione di giochi sorprendente, capitanata dal recentissimo Dragon Age: The Veilguard , nuovo capitolo della storica serie BioWare che è stato pubblicato soltanto lo scorso ottobre ma, a quanto pare, non ha prodotto i risultati che Electronic Arts si aspettava.

Dragon Age: The Veilguard

Come accennato in apertura, il debutto di Dragon Age: The Veilguard nel catalogo di PlayStation Plus arriva come una grande sorpresa, al di là di qualsiasi considerazione sull'effettivo successo commerciale di un progetto che ha fatto parecchio discutere e che approda sulla piattaforma in abbonamento Sony nel tentativo di raggiungere un pubblico molto ampio.

Ambientato ancora una volta nel suggestivo mondo di Thedas, The Veilguard ci mette al comando di un guerriero a cui viene affidata un'importante missione, che tuttavia non potrà portare a termine se non grazie al supporto di alcuni preziosi alleati. Per questo, durante la campagna dovremo formare una squadra scegliendo dei compagni validi e partire insieme a loro.

Il viaggio ci condurrà all'interno di regioni inedite, piene di cose da fare e da vedere, ponendoci spesso di fronte a scontri in cui avremo modo di scoprire le tante sfaccettature di un ottimo sistema di combattimento, dotato di un indubbio spessore e capace di portare sullo schermo la grande spettacolarità delle nostre manovre e degli attacchi di gruppo.

Una sequenza di combattimento in Dragon Age: The Veilguard

Se avete letto la nostra recensione di Dragon Age: The Veilguard, saprete che il titolo sviluppato da BioWare possiede dei pregi innegabili per quanto concerne la corposità dell'avventura, gli elementi RPG, il design degli scenari e il comparto narrativo, ma al contempo soffre per via di un'impostazione artistica caotica e di una struttura eccessivamente dispersiva.