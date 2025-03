Anche Ikea punta sulla casa connessa con Matter-over-Thread?

Come segnalato nelle scorse ore da HomeKit News, Ikea ha registrato presso la FCC un nuovo dispositivo che sembra essere il suo primo prodotto basato su Thread, un protocollo di comunicazione wireless a bassa potenza per la domotica. Il dispositivo, chiamato "Timmerflotte", è un sensore di temperatura e umidità compatibile con Matter, lo standard di interoperabilità per la casa intelligente.

La documentazione depositata presso la FCC include un diagramma che mostra un dispositivo circolare alimentato da due batterie AAA e dotato di un codice QR e un numero di 11 cifre per la configurazione Matter.