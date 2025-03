PS VR2 cala ufficialmente di prezzo da oggi, ma su Amazon è in sconto a una cifra ancora più bassa

Come vi avevamo già segnalato, da oggi il visore per la realtà aumentata di Sony PlayStation compatibile con PS5 - ovvero PS VR2 - è calato ufficialmente di prezzo. Il dispositivo è calato a 449,99€ come prezzo consigliato (prima era 599,99€), ma ovviamente non dovete realmente pagare tale prezzo visto che il caschetto è spesso disponibile in sconto. Ad esempio, al momento della scrittura su Amazon Italia potete trovarlo con a 399€. È possibile trovare il prodotto a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. In questo caso però la promozione è fornita dal negozio EloyGonzSell, che al momento non ha feedback. In caso preferiate una versione spedita da Amazon, la trovate al nuovo prezzo consigliato, ovvero 449,99€.