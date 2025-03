Xbox Game Pass perderà 8 giochi a metà marzo, vediamo quali titoli lasceranno il catalogo

Per quanto riguarda MLB The Show 24, il titolo Sony viene elencato in doppia versione in quanto viene rimossa sia la versione Xbox One che quella Xbox Series X|S, inserite in elenco come voci singole.

Come di consueto, poco prima dell'annuncio dei nuovi titoli in arrivo all'inizio del mese veniamo a conoscenza dei giochi che lasceranno il catalogo di Game Pass a metà di marzo : nella fattispecie si tratta di 8 titoli che verranno rimossi il 15 marzo dalla disponibilità degli abbonati.

Perdite di una certa importanza

Si tratta di uscite di scena di un certo rilievo, dunque il suggerimento, come al solito, è di concentrarsi su questi nel caso vi siano giochi a cui siete particolarmente interessati, cercando dunque di concluderli finché rimangono nel catalogo oppure procedere eventualmente all'acquisto, sfruttando lo sconto previsto per i titoli del Game Pass.

I giochi che lasciano Game Pass a metà marzo 2025

In particolare, si segnala l'abbandono di Lies of P, l'ottimo action in stile souls-like di Neowiz, che peraltro sta per ricevere la nuova espansione Overture e potrebbe dunque risultare molto interessante in questo periodo, ma sarà necessario possederlo per poter accedere al DLC in questione una volta che sarà uscito dal catalogo.

Yakuza prosegue il suo processo di fuoriuscita da Game Pass, con il quinto e sesto capitolo che hanno raggiunto il fine corsa ed è da notare come MLB The Show 24 venga rimosso dal servizio senza essere sostituito dal capitolo successivo, visto che MLB The Show 25 non uscirà al lancio nel catalogo.

Ma sono comunque diversi i giochi interessanti destinati a uscire dal catalogo, come anche Solar Ash e Evil West.