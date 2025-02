Lies of P: Overture si mostra ancora, ecco il trailer della storia

Neowiz e Round8 Studio hanno pubblicato il trailer della storia di Lies of P: Overture durante l'IGN Fan Fest, al fine di presentare in maniera più approfondita l'ambientazione che avremo modo di visitare in questa espansione e alcuni dei nuovi personaggi.

Fra questi spicca la misteriosa Stalker Lea, che svolgerà un ruolo centrale rispetto agli eventi narrati in Overture, conducendo i giocatori attraverso un viaggio inquietante, destinato a plasmare il passato e il futuro della città di Krat.

Il DLC ci permetterà di esplorare luoghi inediti, che vanno dalle splendide dimore in stile Belle Epoque alle rovine generate dalla ribellione delle marionette, per arrivare infine alle zone circostanti Krat, che avremo la possibilità di vedere per la prima volta.

"Quella di Lies of P: Overture è una storia di vendetta, tragedie imminenti e oscuri segreti che perseguitano chi ha cercato di tenerli nascosti", ha dichiarato Jiwon Choi, game director di Round8 Studio.

"I nostri giocatori erano ansiosi di saperne di più sugli eventi che hanno portato al massacro della Follia delle Marionette e al crollo della città di Krat, e siamo impazienti di svelare la verità quest'estate."