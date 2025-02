Lies of P: Overture è stato annunciato allo State of Play, l'espansione è un prequel

Lies of P: Overture è stato annunciato allo State of Play da Neowiz e Round8 Studio: si tratta dell'attesa espansione del soulslike ispirato a Le Avventure di Pinocchio, che si pone come un prequel rispetto agli eventi narrati nella campagna del gioco.

In uscita nel corso dell'estate 2025 su PC, PlayStation e Xbox, Lies of P: Overture riporterà i giocatori all'inizio della Follia dei Burattini, svelando gli eventi che hanno portato alla storia che viene raccontata in Lies of P.

Il trailer di gameplay di Overture, che trovate qui sotto, rivela la presenza di ambientazioni inedite, intensi scontri contro nuovi boss e personaggi inediti come la misteriosa guida che ci condurrà all'interno degli scenari del DLC.

"Sapevamo che la fine di Lies of P rappresentava solo l'inizio di ciò che il nostro team aveva in serbo per i fan", ha dichiarato Jiwon Choi, game director di Round8 Studio. "Lies of P: Overture ci darà l'opportunità di esplorare a fondo il passato e il presente di questo universo."

"Siamo grati alla community per la pazienza dimostrata quando il nostro team si è preso il tempo necessario per raccontare la storia che abbiamo sempre voluto condividere."