La data di uscita di Hell is Us è stata annunciata allo State of Play con un trailer

Durante lo State of Play è stato presentato un nuovo trailer di Hell is Us, l'action adventure realizzato da Rogue Factor e pubblicato da Nacon. Non solo, per l'occasione è stata annunciata anche la data di uscita, fissata al 4 settembre 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Il filmato presentato questa sera mostra nuove sequenze di gameplay e offre qualche spunto in più sulla trama, ambientata in un mondo futuristico dilaniato da una guerra civile, che vede il protagonista, Rémi, impegnato in una lotta costante contro creature che emergono da un evento misterioso chiamato semplicemente "la calamità".