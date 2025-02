ASUS ROG Pelta, la recensione delle cuffie da gaming wireless confortevoli e con un buon suono

Con le ROG Pelta, ASUS sembra aver scelto un approccio pragmatico, concentrandosi su tre aspetti fondamentali: il comfort, essenziale per le lunghe sessioni di gioco; una connettività solida, anche se con qualche compromesso; e una qualità sonora di alto livello, grazie ai driver in titanio che promettono una resa audio dettagliata e coinvolgente. L'obiettivo è chiaro: offrire un'esperienza equilibrata senza strafare in termini di caratteristiche tecniche e garantendo al contempo una qualità solida sotto ogni aspetto. Ma queste caratteristiche saranno sufficienti a giustificare il prezzo di circa 150 euro? E soprattutto, le ROG Pelta riusciranno a distinguersi in un mercato ormai saturo di modelli simili?

ASUS amplia la sua line-up di cuffie da gaming con le nuove ROG Pelta, un modello che, almeno sulla carta, si presenta come un'opzione solida, ma non particolarmente innovativa. Non perché ci sia qualcosa di sbagliato o fuori posto, ma perché nel mercato attuale, soprattutto in questa fascia di prezzo, la concorrenza è agguerrita e le differenze tra i vari modelli si fanno sempre più sottili. Con così tante alternative disponibili, trovare un elemento distintivo che faccia davvero la differenza, diventa una sfida sempre più complessa per i produttori.

Il microfono unidirezionale rimovibile con la sua frequenza di campionamento che va dai 100 ai 10.000 Hertz punta a catturare ogni sfumatura della nostra voce, rendendola meno robotica e distorta a favore di un tono più naturale e accogliente. Come per l'ascolto tramite i padiglioni, nemmeno per il microfono è presente una cancellazione attiva del rumore.

Sul fronte della connettività non siamo pienamente convinti della scelta fatta da ASUS. Da una parte le tre opzioni di collegamento offerte (wireless, Bluetooth e via cavo USB-C) sono assolutamente sufficienti per ricoprire la maggior parte delle esigenze. Dall'altra parte, la mancanza di un ingresso jack e l'impossibilità di ascoltare due sorgenti sonore contemporaneamente ci hanno fatto storcere un po' il naso, ma potrebbero non essere essenziali a seconda dell'utilizzo che si vuole fare con le cuffie. Ad esempio, con l'assenza dell'ingresso jack salta la compatibilità con le console Xbox. La riproduzione simultanea invece può tornare utile se si vuole rispondere rapidamente ad una chiamata dal telefono mentre stiamo giocando su console.

ASUS ha voluto puntare su un paio di driver da 50 millimetri di tutto rispetto. Il rivestimento in titanio consente di ridurre al minimo la distorsione, mantenendo allo stesso tempo una risposta in frequenza dettagliata, soprattutto nelle alte frequenze. Con una risposta che spazia tra i 20 e i 20.000 Hertz, le cuffie ricoprono in maniera più che sufficiente lo spettro udibile. Lato software non ci sono stati particolari sforzi da parte del produttore, infatti non è presente nemmeno il surround virtuale 7.1 o altre tecnologie simili.

Design

Come spesso accade nei prodotti in questa fascia di prezzo, non è mai semplice trovare la giusta quadra tra estetica, qualità dei materiali e vestibilità del prodotto. ASUS ci ha abituato a soluzioni di design veramente di alto livello e queste ROG Pelta non sono certo un'eccezione. Con i soli 309 grammi di peso, le cuffie si presentano anzitutto come un accessorio estremamente leggero, paragonabile a molti headset cablati privi di batteria e altre componenti aggiuntivi che influiscono sulla pesantezza. Il merito va attribuito ad un'intelligente scelta dei materiali, composti principalmente da una plastica non particolarmente pregiata al tatto ma complessivamente elegante per gli occhi. Con i led RGB accesi l'headset si arricchisce di personalità per gli amanti dei prodotti sgargianti. Spegnendoli invece vi troverete con un prodotto piuttosto neutrale in termini di design che non stona affatto anche se usato in ufficio o all'esterno in mobilità.

I padiglioni delle ASUS ROG Pelta sono realizzati con una plastica nera opaca molto leggera

La struttura portante nascosta dentro l'archetto principale è realizzata in alluminio e ciò consente un elevato grado di flessibilità all'intero prodotto. L'archetto secondario, quello che entra effettivamente in contatto con la nostra testa, è costituito da una fascia elastica, regolabile con quattro diverse configurazioni di tensione. I padiglioni invece sono rivestiti da una plastica opaca con il logo di ASUS ROG che si illumina tramite il led RGB personalizzabili via software. È possibile ruotare i padiglioni di 90 gradi per appoggiare l'headset sul nostro collo mentre non lo stiamo utilizzando ed in generale offrono un elevato grado di mobilità per adattarsi a qualsiasi forma del cranio.

I cuscinetti sono costituiti da un materiale in memory foam molto soffice, che ritorna rapidamente alla forma originale quando togliamo la pressione, consentendo un utilizzo comodo anche a coloro che portano gli occhiali. Il foro che ospita le nostre orecchie l'abbiamo trovato sufficientemente grande e profondo per non dare fastidio a chi ha dei lobi piuttosto vistosi. Le cuffie sono dotate anche di pratici comandi per avere il controllo sempre a portata di mano. L'interruttore a scorrimento sul padiglione sinistro consente di passare rapidamente dalla modalità wireless a quella Bluetooth. Al suo fianco c'è una rotella del volume e altri due pulsanti: uno serve per l'attivazione del microfono e dei led RGB mentre l'altro è un tasto per la gestione della riproduzione e della risposta alle chiamate in arrivo.

I cuscinetti delle ASUS ROG Pelta sono sufficientemente grandi e profondi

Infine va menzionato anche il microfono rimovibile, che può essere connesso all'headset mediante un ingresso jack apposito. L'asta del microfono è realizzata in un materiale plastico flessibile, che mantiene molto bene la forma una volta piegato. La capsula del microfono è rivestita da una plastica leggermente ruvida e presenta due fori posti su due estremità opposte: uno per catturare la nostra voce e l'altro per il campionamento dei rumori esterni. Nella confezione del prodotto troverete anche un utile filtro anti-pop che può essere usato per catturare la voce in maniera più pulita.