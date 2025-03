Il cosplay di Kitana da Mortal Kombat firmato Desiluted è una piacevolissima fatality

Oltre a proseguire la sua strada videoludica, Mortal Kombat continua anche a fornire ispirazione per cosplayer, in particolare con i suoi avvenenti personaggi femminili come vediamo in questo cosplay di Kitana da parte di Desiluted.

Elemento ormai storico nel roster del gioco dagli albori della serie e più precisamente dal celebre Mortal Kombat 2, Kitana è un personaggio millenario che ha circa 10.000 anni anche se proprio non si direbbe: d'altra parte è di fatto una sorta di giovinetta rispetto alla media del reame di Edenia da cui proviene e del quale è principessa.

Anche all'interno del lore della serie videoludica Kitana ha effettuato un'evoluzione importante, passando da fedele figliastra di Shao Kahn a sua nemica, liberando in questo modo sé stessa e il regno di Edenia dalla morsa del tiranno.