Mortal Kombat, il cosplay di Mileena di tanyakorr è da brividi

Mileena è sicuramente uno dei personaggi femminili più amati della serie Mortal Kombat, quindi vi farà piacere vederlo in questo splendido cosplay realizzato da tanyakorr, che vi farà venire i brividi tanto è ben realizzato.

Come potete vedere, la cosplayer ha confezionato un abito di gran classe che riprende il costume di Mileena, pur aggiungendoci un tocco personale facilmente individuabile. Anche la posa ricorda quella del personaggio originale, di cui tanyakorr riprende la spietatezza.

Molto bella anche la foto, evidentemente realizzata in modo professionale, quindi con tutte le luci equilibrate a dovere per sottolineare i dettagli più importanti e far risaltare il volto. Insomma, un grande lavoro da ogni punto di vista che non mancherà di essere apprezzato dai cultori del gioco e dei cosplay.

Mileena è apparsa per la prima volta nella serie Mortal Kombat nel secondo capitolo. Le sue armi sono i sai ed è la seconda assassina Shao Kahn, clone di Kitana, che per un lungo periodo ha pensato essere la sua sorella gemella.