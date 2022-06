F1 22: 4K a 60fps su PS5 e Xbox Series X, ma ci sono altre modalità

F1 22 girerà a 4k a 60fps su Xbox Series X e PS5 in modalità qualità. Il gioco disporrà anche di una modalità prestazioni, che spingerà il gioco fino a 120fps su entrambe le console, facendo però scendere la risoluzione a 1440p. La versione Xbox Series S girerà invece a 1080p e 60fps. Per questa versione non sono state annunciate modalità alternative.

A svelare le prestazioni di F1 22 è stato Lee Mather, il Senior Creative Director di Codemasters, in un'intervista con la testata tedesca Xbox Dynasty. Così ora sappiamo cosa aspettarci dal gioco in termini di prestazioni. Spetterà quindi ai giocatori scegliere.

Naturalmente le prestazioni della versione PC saranno diverse a seconda dell'hardware posseduto.

Vi ricordiamo infine che la data di uscita di F1 22 è fissata al 1 luglio 2022 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.