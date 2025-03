Finalmente Sonic Unleashed è disponibile anche per PC, grazie a una conversione amatoriale

La conversione di Sonic Unleashed è compatibile con Windows e Linux e offre molti miglioramenti, come la possibilità di far girare il gioco a risoluzioni più alte, supporto per risoluzioni ultrawide, frame rate sbloccato, prestazioni migliorate e il supporto per il modding.

Finalmente è possibile giocare a Sonic Unleashed su PC , grazie a Unleashed Recompiled , una conversione non ufficiale per PC della versione Xbox 360 del gioco di Sega, creata da hedge-dev tramite il processo di ricompilazione statica.

Dove scaricarlo

Lo sviluppatore specifica che: "il progetto non include alcuna risorsa di gioco. Devi fornire i file dalla tua copia legalmente acquisita per installare o compilare Unleashed Recompiled."

Per scaricare la versione PC di Sonic Unleashed, non vi resta che andare sulla pagina Git Hub del progetto, dove troverete tutte le specifiche e le istruzioni per l'installazione. Potrete inoltre seguirla per i futuri aggiornamenti, che sicuramente non mancheranno.

Vediamo anche i requisiti di sistema per poterci giocare:

CPU con supporto per il set di istruzioni AVX: Intel: Sandy Bridge (Intel Core di 2a generazione) AMD: Bulldozer (serie AMD FX)

GPU con supporto per Direct3D 12.0 (Shader Model 6) o Vulkan 1.2: NVIDIA: GeForce GT 630 AMD: Radeon HD 7750 (2012, non la RX 7000) Intel: HD Graphics 510 (Skylake)

Sistema Operativo: Windows 10 (versione 1909) Una moderna distribuzione Linux come Ubuntu 22.04 LTS

Archiviazione: Con DLC: Richiesti 10 GiB Senza DLC: Richiesti 6 GiB



Attualmente il gioco è fruibile dall'inizio alla fine. Sono supportati, ma non strettamente necessari, anche i DLC pubblicati nel corso del tempo. Inoltre è possibile giocare sia con un controller per Xbox che con uno per console PlayStation.