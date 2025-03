I fan stanno commemorando Don Priestley, l'autore di Trap Door e Popeye per Spectrum recentemente scomparso

A inizio settimana è stata diffusa la notizia della scomparsa di Don Priestley , avvenuta lo scorso autunno in seguito a una breve malattia e tenuta privata dalla famiglia. Si tratta dello sviluppatore di Trap Door e Popeye per ZX Spectrum , due titoli molto amati dell'epoca 8-bit. Molti fan dei suoi giochi hanno quindi deciso di commemorarlo, compreso Martyn Carroll, un ex redattore della rivista Retro Gamer, che ha brevemente ricordato la sua vita e la sua carriera.

Una carriera breve ma intensa

La notizia è stata data da Alan Thorpe, un amico di Priestley, nel gruppo Facebook dedicato allo ZX Spectrum. Thorpe ha raccontato di aver conosciuto lo sviluppatore grazie alla comune passione per il tiro con l'arco e si è detto "sbalordito" quando ha scoperto che aveva creato giochi per lo Spectrum, affermando che gli ha riportato alla mente "un sacco di ricordi felici". Ha descritto Priestley come un "genio" parlando del suo lavoro e ha detto che era modesto e "molto umile riguardo ai suoi successi".

Priestley ha iniziato a sviluppare giochi quando era già in età avanzata (nacque nel 1940), rispetto a molti dei suoi contemporanei. Originariamente era un insegnante, ma ha iniziato a imparare a programmare nel 1981, all'età di 40 anni, iscrivendosi insieme al figlio a un corso di programmazione. Suo figlio perse velocemente interesse nella materia, mentre lui si appassionò, arrivando a sviluppare dei giochi, il primo dei quali fu The Damsel and the Beast, che vendette a Bug-Byte Software per sole 75 sterline. Qualche anno più tardi disse scherzando alla rivista Your Sinclair che era molto più di quanto si aspettasse, visto che lo avrebbe venduto anche per 5 sterline.

Dopo The Damsel and the Beast, Priestly ha continuato a lavorare a una serie di altri giochi per lo ZX81, prima di passare convertire il suo gioco di simulazione Dictator su ZX Spectrum, Commodore 64 e BBC Micro per lo sviluppatore DK'Tronics. Sarebbe stato lo Spectrum, tuttavia, a diventare la sua piattaforma preferita, con lo sviluppatore diventato famoso per i suoi giochi in stile cartone animato come Popeye e Trap Door che presentavano sprite enormi e colorati. Lo stile di Priestley nacque dalla richiesta di un responsabile del marketing, che gli chiese di creare un Popeye che somigliasse il più possibile all'originale, "completo di pipa e [...] un'ancora tatuata sul braccio".

Nel 1989 Priestley lasciò l'industria dei videogiochi tornando a insegnare a tempo pieno.