Monster Hunter Wilds: la guida alla Fauna Endemica

Al di là del velo rappresentato dalle cacce che sapranno monopolizzare il tempo libero di milioni di videogiocatori, Monster Hunter Wilds nasconde anche altri elementi al di sotto della superficie: uno di questi è un grosso apparato collezionistico che è molto caro ai veterani e che i neofiti avranno occasione di scoprire, ovvero il tessuto della Fauna Endemica. La Fauna Endemica è l'insieme di decine di creature che popolano gli ecosistemi di Monster Hunter Wilds e che possono essere scoperte e catturate tramite il retino di cui è dotato ciascun cacciatore, nel tentativo di completare una collezione che continua costantemente a svelare nuovi elementi. La comparsa della Fauna Endemica, infatti, è soggetta al mutare dell'ora del giorno, delle condizioni atmosferiche e di altri indicatori nascosti che governano il regno animale di Capcom. Esistono anche missioni secondarie come i Rapporti di Ricerca di Dareel e Samin che richiedono al giocatore di individuare e catturare specifici esemplari della fauna, senza fornire al giocatore troppe indicazioni. In questa guida alla Fauna Endemica di Monster Hunter Wilds vediamo come completare tutte le missioni e trovare tutti gli animaletti presenti nell'opera.

Rapporto di ricerca di Dareel - Lucertola Tracciacoda La prima missione relativa alla fauna endemica vi sarà assegnata come facoltativa (indicata dal simbolo di missione giallo) da Dareel, il ricercatore che si trova all'interno della grande tenda nelle Piane Ventose. Vi chiederà di catturare per lui una Lucertola Tracciacoda, un esemplare molto comune che si trova in quest'area. Due Lucertole Tracciacoda La Lucertola Tracciacoda si può trovare in tutte le condizioni atmosferiche tranne la tempesta di sabbia in diverse zone della mappa, ma specialmente nell'Area 13. Nell'immagine qui sopra potete vedere come è fatta: tenderà a mettersi in equilibrio sulla coda e scapperà se vi avvicinate troppo. Equipaggiate il retino, avvicinatevi e catturatene una per completare la missione.

Rapporto di ricerca di Samin - Alaelegante Il rivale di Dareel, ovvero Samil, vi offrirà una nuova missione subito dopo il completamento della precedente, chiedendovi di recarvi nella Foresta Cremisi per recuperare un esemplare di Alaelegante, anche in questo caso un componente comune della Fauna Endemica che potete recuperare in totale tranquillità. Un Alaelegante nella Foresta Questi pappagalli colorati si incontrano molto spesso in tutte le condizioni atmosferiche tranne l'inondazione , ma per poterli individuare bisogna alzare lo sguardo, perché ovviamente volano e tendono a posarsi sui rami degli alberi. Il modo migliore per trovarli è raggiungere l'Area 11 della Foresta, ovvero i nidi sopraelevati in cima alle fronde degli alberi, come quello indicato nell'immagine qui sopra.

Rapporto di ricerca di Dareel (cont.) - Giorgiertola Ignea Dopo aver scoperto il Bacino Petrolifero Dareel vi chiederà di recarvi proprio lì e di trovare e catturare per suo conto una Giorgiertola Ignea, un particolare tipo di lucertola che si può trovare solo in questa regione, in qualsiasi tipo di condizione atmosferica. Delle Giorgiertole Ignee nel Bacino Petrolifero Le Giorgiertole Ignee, che potete vedere nell'immagine qui sopra, sono molto più rare di quel che potrebbe sembrare, ma solitamente si aggirano attorno alle Aree 15 e 16 del Bacino Petrolifero, ovvero le zone circondate dalla lava. Facendo avanti e indietro un paio di volte catturando Nitrorospi non dovreste aver problemi a a imbattervi in due o tre Giorgiertole.

Rapporto di ricerca di Samin (cont.) - Scaraghiaccio Ovviamente Samin non vorrà farsi lasciare indietro dal suo collega e vi chiederà immediatamente di recarvi nelle Scogliere Ghiaccioaguzzo per recuperare un esemplare di Scaraghiaccio, ovvero una versione del classico scarabeo stercorario che si trova in ogni singola regione. Scaraghiacci che si muovono sotto la neve Anche se non sembra è piuttosto difficile capire dove trovare gli Scaraghiacci: spesso infatti non sono direttamente visibili perché tendono a spostare la loro fedele pallina al di sotto della neve fresca, dunque dovrete girare un po' per trovarli. Si possono trovare molto facilmente nell'Area 2 delle Scogliere o in qualsiasi zona con la neve fresca, come quelli mostrati nell'immagine qui sopra.

Rapporto di ricerca speciale di Dareel - Gillopode Siamo arrivati al primo esemplare raro della Fauna Endemica, praticamente l'equivalente di un Pokémon Shiny. Dareel vi chiederà di trovare un Gillopode, ovvero una creatura che si trova nelle Rovine di Wyveria. Il fatto è che si tratta di una variante molto rara del Cuscipode, un piccolo insetto rettangolare che si trova attaccato al Percorso Wyvern, nei sotterranei della regione. Ecco un Gillopode dopo molta fatica Nell'immagine qui sopra potete vedere un Gillopode attaccato al Percorso Wyvern, ma sarà molto difficile trovarne uno: dovrete continuare a esaminare tutti i rami luminosi del Percorso Wyvern catturando tutti i Cuscipodi che trovate, sperando che prima o poi appaia la variante che state cercando, decisamente più rara. Gli esemplari rari della Fauna Endemica funzionano tutti così: è molto difficile che appaiano in una regione e dovrete spendere parecchio tempo prima di individuarli.

Rapporto di ricerca speciale di Samin - Cometa delle Dune L'ultima missione relativa alla Fauna Endemica è anche la più complessa da portare a termine perché riguarda un esemplare unico: Samin vi chiederà di catturare una Cometa delle Dune, una creatura leggendaria che si dice abiti le Piane Ventose. Si tratta di una creatura che compare solamente di notte, anzi, subito prima dell'alba, quindi dovrete attendere il momento giusto per poterlo trovare. La piccola Cometa delle Sabbie che cerca di fuggire Catturare la Cometa delle Sabbie non è facile: per prima cosa dovete raggiungere di notte, subito prima dell'alba, le Piane Sabbiose, dopodiché dovrete cercarlo nei pressi dell'Area 13. Ma non è finita qui: riuscire a prenderne uno è praticamente impossibile perché è molto più veloce del Seikret. Esistono solo due modi per catturarlo: il primo è colpirlo con un baccello sonico (potete ottenerli dagli Pterowyvern volanti della regione) e poi passare al retino, mentre il secondo è continuare a inseguirlo finché non sarà travolto da una mandria di mostri piccoli e rimarrà vulnerabile per qualche secondo.