Honda sta per lanciare una motocicletta Pokémon reale

Il produttore giapponese Honda sta per lanciare una motocicletta a tema Pokémon . Più che altro è la riproduzione di un Pokémon vero e proprio. L'annuncio è stato dato il 27 febbraio, in occasione del Pokémon Day, la ricorrenza annuale della serie, che celebra la data di uscita dei giochi originali Pocket Monster Red e Green nel lontano 1996. Durante i Pokémon Day non sono mai mancati annunci particolari, ma quest'anno c'è stato un salto di qualità, con l'annuncio di un Koraidon guidabile !

Una grossa sorpresa

Si tratta di un progetto congiunto tra Pokémon Company e Honda, che hanno lavorato per mesi per portare il Pokémon Leggendario simile a una motocicletta di Pokémon Scarlatto e Violetto fuori dalla sfera digitale, mantenendo il progetto segreto fino ad ora. Uno degli obiettivi è che l'Honda Koraidon assomigli il più possibile all'originale, con stile e dimensioni il più vicini possibili alle specifiche ufficiali del Pokémon, inclusa la possibilità di muovere gli arti e la testa come nel gioco.

Il Koraidon reale di profilo

L'altro obiettivo è che sia effettivamente guidabile. Per questo è stata coinvolta Honda, che ha un'esperienza decennale nel settore delle moto. Qualcuno ricorderà che l'anno scorso è stato lanciato un Miraidon realizzato da Toyota che simulava la sua Modalità Guida e poteva muoversi solo per una breve distanza strisciando sulla pancia, ma Honda farà molto di più, visto che Koraidon sarà una vera motocicletta.

La moto Koraidon non è ancora pronta, ma Honda la mostrerà dal 7 al 9 marzo presso l'Honda Welcome Plaza Aoyama nel centro di Tokyo. Gli appassionati potranno vederla tra le 13:00 e le 18:00 il 7 marzo, e tra le 10:00 e le 18:00 l'8 e il 9 marzo. L'annuncio ufficiale specifica che non sarà guidabile per l'occasione. Comunque sia ci saranno degli altri eventi futuri che permetteranno di farlo.