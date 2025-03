Steam ha lanciato i Saldi per la giornata della donna

Qualche offerta

Tra i giochi in offerta segnaliamo Mini Metro, eccellente puzzle game che potete portare a casa per 4,09 euro invece di 8,19 euro (-50%), il simulatore di vita The Crush House, che costa 10,19 euro invece di 16,99 euro, l'horror Apsulov: End of Gods, che potete acquistare per 3,99 euro invece di 19,99 euro (-80%), l'eccelente remake di Riven, che potete acquistare per 23,79 euro invece di 33,99 euro (-30%), l'amatissima avventura A Space for the Unbound, che costa 10,72 euro invece di 19,50 euro (-45%), lo strano ed eccezionale Dredge, che costa 12,49 euro invece di 24,99 euro (-50%), il gioco di culto Slay the Princess - The Pristine Cut, che potete prendere per 13,11 euro invece di 17,45 euro (-25%) e l'horror retrò Signalis, acquistabile per 13,99 euro invece di 19,99 euro.

Signalis è tra i giochi in offerta

Insomma, c'è davvero tanto da giocare, quindi che aspettate? Andate sulla pagina Steam dei Saldi della giornata delle donne per vedere se c'è qualcosa che vi interessa.