Il bundle per i danni degli incendi in California permette di portarsi a casa 422 giochi per 10 dollari

A organizzare l'iniziativa è stato lo studio Necrosoft Games (Hyper Gunsport) mentre ad aderire sono stati moltissimi sviluppatori indipendenti (e non solo) di primo piano, come Finji con il suo Tunic , Manekoware con Catlateral Damage Remeowstered o l'editore Devolver Digital con Minit Fun Racer. Considerate che potete portare a casa tutto questo ben di dio, oltretutto DRM Free, per soli 10 dollari .

Negli scorsi giorni è stato lanciato su itch.io il California Fire Relief Bundle , un pacchetto di 422 tra giochi, software e risorse varie legate ai videogiochi, pensato per raccogliere fondi a supporto dei danni causati dai recenti incendi avvenuti nella California del sud .

Un affare che fa bene

Si, avete capito bene: con una spesa così ridotta potete far straripare il vostro backlog, e magari conoscere qualche opera di valore che vi siete persi per strada. Per vedere quali giochi sono compresi, date uno sguardo alla pagina del bundle.

Al momento di scrivere questa notizia, il California Fire Relief Bundle ha raccolto quasi 150.000 dollari, quindi manca davvero poco per raggiungere l'obiettivo di 200.000 dollari, considerando anche che ci sono offerte costanti che fanno salire la cifra a vista d'occhio.

Per chi volesse capire appieno di cosa si tratta, ci rifacciamo alla descrizione ufficiale del bundle, che spiega:

La California del Sud è stata colpita da un incendio incredibilmente distruttivo che si avvia a diventare il più devastante nella storia della California. Più di 18.000 strutture sono state rase al suolo o danneggiate e 29 persone sono morte, con oltre 30 ancora disperse.

I quartieri colpiti comprendono una variegata fetta di residenti californiani, dai ricchi ai poveri ai senzatetto. Solo tra gli incendi di Palisades e Eaton, sono andati in fumo 15.267 ettari. 150.000 persone hanno dovuto essere evacuate.

Centinaia di sviluppatori di giochi per computer e da tavolo si sono uniti per creare questo pacchetto a sostegno di chi sta soffrendo. Tutti i proventi, al netto delle spese di elaborazione, andranno a CORE (Community Organized Relief Effort), un'organizzazione con sede a Los Angeles che offre sostegno economico diretto ai sopravvissuti agli incendi e supporta progetti per la resilienza agli incendi nelle aree colpite (e nelle potenziali zone disastrate).

Ci sono più di 400 giochi, giochi di ruolo, pacchetti di risorse e altri progetti in questo pacchetto, e vi incoraggiamo a donare più del minimo possibile.

Gli incendi sono ora sotto controllo, ma le persone che hanno perso le loro case e i loro cari dovranno fare i conti con questa situazione per gli anni a venire. Speriamo che siate generosi.