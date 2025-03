Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown, una prova frenetica ma senza fretta

Molte funzioni del gioco definitivo (tra cui la personalizzazione dei loadout) non erano disponibili nella demo, ma questo non ci ha impedito di apprezzare la varietà e la creatività di questa esperienza su licenza che non si limita a usare le personalità delle quattro Tartarughe per guadagnare popolarità, ma le traduce sapientemente in elementi di gameplay.

In un mondo dove abbondano sia ottimi titoli tattici a turni con struttura a griglia, sia divertenti avventure delle Tartarughe Ninja è difficile spiegarsi l'esistenza di Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown . Dopo aver provato la sua demo dello Steam Next Fest, però, siamo felici che questo gioco sia in sviluppo perché ha una struttura e un gameplay che ci hanno conquistato.

Il modo in cui l'ambientazione caratterizza e cambia ciascun livello è indubbiamente il punto forte dell'esperienza perché al cambiare del terreno di scontro cambia anche come chi gioca può sfruttare ogni personaggio a suo vantaggio. A livello artistico le texture e le animazioni non sono esattamente rifinite con alcune sezioni che hanno bisogno di tanto lavoro. Sarete così impegnati a gestire i vostri punti azione, tuttavia, che difficilmente ve ne accorgerete.

Il primo stage con Michelangelo, poi, in aggiunta a questa meccanica , ha delle macchine in arrivo che falciano chi non si è spostato, quello di Raffaello (ambientato sui tetti) ha delle piattaforme che collassano, quello di Donatello ha dei canali pieni di liquami tossici in cui chi ci cade dentro viene avvelenato e quello di Raffaello è ambientato sulla metro con treni che vanno e vengono portandosi via i nemici.

Nella demo sono disponibili solo quattro livelli, uno per Tartaruga, e ciascuno ha un'estetica, delle meccaniche e dei modi di evolversi unici . Tutti, però, hanno in comune un processo evolutivo: ogni tot turni una sezione della griglia diventerà rossa e, allo scadere del turno successivo, sparirà inghiottendo i nemici presenti e consumando una vita della Tartaruga protagonista, se non si è spostata.

Prima di parlare degli iconici protagonisti e di come le loro armi, abitudini e passioni siano state trasformate in mosse da combattimento, è importante soffermarsi su quello che, per noi, è il vero punto forte: il level design . Le arene di Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown sono strette ed estremamente dinamiche.

Un combattimento caratterizzato bene

Come in ogni titolo tattico a turni, anche in Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown il posizionamento e il movimento sono la chiave per vincere. Per questo motivo ogni personaggio oltre al classico sistema di spostamento libero (a raggio limitato) sulla mappa, ha almeno un'altra abilità per interagire con lo spazio oltre che con i nemici. Michelangelo, per esempio, può usare il suo skateboard per danneggiare i nemici mentre si sposta e Donatello ha una granata che stordisce ad area.

Gli abissi intorno alla mappa sono vostri amici perché eliminano in un colpo anche ill più tosto degli avversari

Leonardo può tirare i nemici a sé e Raffaello guadagna un'azione in più se abbatte un nemico con i suoi Sai. Alcune tartarughe hanno attacchi a distanza, altre guadagnano spazio con le eliminazioni e tutte riescono a offrire un sistema unico per far divertire chi gioca. Le quattro le Tartarughe, poi, possono contare su un attacco di squadra, che diventa disponibile dopo un po' di turni, per fare danni massicci in situazioni di emergenza.

C'è anche tanta varietà tra i nemici con unità standard, più piccole e rapide, più grosse e lente, e persino dotate di abilità speciali o da distanza. Il gioco non spiega in alcun modo il loro comportamento quando ne viene introdotta una nuova, ma ha una modalità "Ispezione" sempre attivabile dove vengono descritti i poteri e il raggio d'azione di ogni nemico.

Le grafiche che appaiono a schermo, soprattutto nei dialoghi, sono molto curate, le texture di diverse superfici, invece, un po' meno

Il sistema di movimento, poi, è molto ben congegnato perché, in fase di scelta della casella di destinazione, mostra quali nemici potranno raggiungere la Tartaruga controllata dal giocatore e quali no. I bordi di ogni livello, infine, saranno i vostri migliori amici perché potrete spingere nell'abisso anche il nemico più grosso per eliminarlo in un colpo.