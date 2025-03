Disponibili i nuovi pacchetti di oggetti per World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic

Blizzard Entertainment ha annunciato delle novità per World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic, ossia l'arrivo di pacchetti di oggetti dedicati, già disponibili per l'acquisto. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando dell'espansione della linea Classic del famosissimo MMORPG, che "riporta giocatori e giocatrici nell'acclamata espansione per far rivivere un'epoca memorabile della storia di WoW."

I pacchetti annunciati sono tre per i reami Progression, e sono acquistabili nel negozio Battle.net.