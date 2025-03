Gli autori di Gothic hanno presentato Cralon, il loro nuovo gioco che guarda a Ultima Underworld

Dettagli sul gioco

Il giocatore interpreterà Cralon il Prode e dovrà andare a caccia di un demone che sta rapendo gli abitanti di un villaggio vicino e rubando i loro beni. Durante l'inseguimento, la creatura sorprenderà l'eroe che precipiterà nel pozzo di una vecchia miniera, facendolo ritrovare intrappolato nell'oscurità.

"Un labirinto di corridoi e segreti vi attende e dovrete trovare una via d'uscita per scongiurare l'imminente catastrofe." Recita la descrizione ufficiale su Steam. "Ma più vi avventurate negli inferi, più diventa chiara la sensazione che qualcosa non vada. Con l'aiuto delle creature del pozzo, affronterete le vostre paure e svelerete il segreto della miniera."

I Pankratz hanno spiegato che nella sua avventura, Cralon potrà essere migliorato nelle caratteristiche, come genere impone, ma dovrà affrontare anche molti puzzle e trappole nascoste che richiederanno un certo impegno e un po' d'ingegno. La storia sarà narrata tramite dei documenti rinvenibili nel mondo di gioco, inevitabile considerando l'ambientazione sotterranea e il fatto che non stiamo parlando di una produzione faraonica.

Le caratteristiche principali di Cralon sono:

Un vasto dungeon con livelli senza interruzioni e ambienti variegati.

Una storia principale profonda con missioni secondarie e colpi di scena.

Creature originali e bizzarre che possono essere sia ostili che amichevoli.

Dialoghi completamente doppiati con diverse scelte.

Combattimento corpo a corpo e a distanza.

Oggetti da esaminare e raccogliere.

Opportunità di potenziare e migliorare il vostro personaggio.

Ricette e crafting.

Elementi inquietanti e situazioni spaventose.

Puzzle e trappole nascoste.

Documenti e immagini con indizi e informazioni di background.

Per adesso Cralon è stato annunciato per PC e non ha una data d'uscita confermata.