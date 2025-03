GTA 5 Enhanced è disponibile PC tramite un update gratuito, ecco cosa cambia

Come promesso, oggi Rockstar Games ha pubblicato GTA 5 Enhanced per PC, ovvero una versione aggiornata con alcune migliorie grafiche, nuove funzionalità e contenuti. Il gioco è disponibile sotto forma di upgrade gratuito per chi possiede l'originale oppure acquistandolo separatamente.

Questa versione aggiornata, su Steam è chiamata GTA 5 Enhanced ed è in vendita a 29,99 euro. La versione originale, invece, è stata rinominata GTA 5 Legacy ed è inclusa con l'acquisto. Il motivo di questa distinzione è che con l'upgrade ricevuto il gioco ora richiede una configurazione PC più prestante (ecco i requisiti e i dettagli dell'update) e ovviamente Rockstar Games non vuole tagliare fuori chi disponibile di una macchina meno potente, dunque le due versioni del gioco coesisteranno in futuro.