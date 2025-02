GTA 5 per PC riceverà un upgrade gratuito con i miglioramenti visivi e funzioni delle versioni PS5 e Xbox

Mentre aspettiamo novità su Grand Theft Auto 6, a sorpresa Rockstar Games ha annunciato un enorme aggiornamento per la versione PC di GTA 5 che introdurrà alcuni dei miglioramenti e contenuti in precedenza introdotti su PS5 e Xbox Series X|S, tra cui ray tracing, tempi di caricamento ridotti, un numero maggiori di opzioni grafiche, nuovi veicoli e novità, come il supporto al DLSS 3, FSR 1 e FSR 3.

L'update sarà disponibile a partire dal 4 marzo e come accennato in precedenza sarà completamente gratuito. Installandolo per forza di cose il gioco diventerà più pesante da gestire, con Rockstar Games che afferma che continuerà a supportare la vecchia versione anche per chi non ha un hardware abbastanza potente. Ciò si estende anche ai contenuti per il roleplaying di FiveM.