Epic Games Store annuncia il gioco gratis del 27 febbraio

Avrete una settimana di tempo per reclamare il videogioco in questione una volta che questo verrà reso disponibile nello store di Epic Games. Lo trovate a questo indirizzo . Dopo averlo aggiunto alla vostra libreria sarà vostro per sempre senza bisogno di pagare abbonamenti o altro, proprio come se lo aveste acquistato."

Che cos'è Mages of Mystralia?

Mages of Mystralia è un action adventure con elementi RPG ambientato in un mondo fantasy. Vestiremo i panni di Ziya, una giovane ragazza che scopre di avere un'innata propensione per la magia. Questa arte tuttavia è stata bandita dal regno di Mystralia e per questo motivo la nostra protagonista si lancerà in un viaggio di addestramento per imparare a controllare i suoi poteri.

Durante il suo cammino incontrerà altri maghi e scoprirà rune con proprietà magiche, che sarà possibile combinare in un numero praticamente infinito di modi diversi per creare nuovi incantesimi. La storia di Mages of Mystralia è stata scritta da Ed Greenwood, autore di bestseller e dell'universo "Forgotten Realms" di Dungeons and Dragons.

Che ne pensate del regalo dell'Epic Games Store della prossima settimana settimana? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Vi segnaliamo anche che da ora sono disponibili i titoli gratis del 20 febbraio.