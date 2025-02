I giochi gratis dell'Epic Games Store del 20 febbraio sono disponibili, ecco il link per il download

Epic Games Store ha messo a disposizione dei nuovi giochi gratis per tutti gli utenti oggi, giovedì 20 febbraio. Questa settimana potrete aggiungere alla vostra raccolta digitale World War Z: Aftermath e Garden Story.

La prassi è la solita: avrete una settimana di tempo per riscattarli, ovvero da oggi fino alle 16:59 di giovedì 12 dicembre. Una volta fatto, verranno aggiunti alla vostra libreria e saranno vostri per sempre, proprio come se li aveste acquistati. A questo indirizzo trovate World War Z: Aftermath e qui Garden Story.