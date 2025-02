PXN P5, la recensione del controller con Hall Effect ed un prezzo sorprendente

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una sostanziale crescita dei produttori cinesi nel mercato dei dispositivi da gaming, intesa non come la tradizionale invasione di apparecchi scadenti a basso prezzo, bensì come un'evoluzione tecnologica che ha portato alcune aziende orientali a inseguire i marchi più blasonati anche sul piano della qualità. Da questo punto di vista PXN P5 si pone come l'esempio limpido e concreto di una filosofia che ha senz'altro dalla sua un enorme potenziale. Si tratta infatti di un controller wireless per PC, Nintendo Switch, iOS e Android caratterizzato da una grande cura costruttiva e da una componentistica di eccellenza, che include stick analogici e grilletti con Hall Effect; il tutto a un prezzo che in questo momento è di appena 32,99€ su Amazon .

Sono inoltre presenti diverse combinazioni che permettono di accedere a un gran numero di regolazioni, inclusa eventualmente la zona morta degli stick analogici e il turbo, ma azionarle senza ricorrere ogni volta al libretto delle istruzioni è dura: in tal caso meglio optare direttamente per l'app PXN Nexus , scaricabile gratuitamente da App Store o Google Play .

La dotazione del controller viene completata da una batteria ricaricabile da 1000 mAh che promette un'autonomia fino a venti ore , un doppio motore per la vibrazione, un giroscopio a sei assi e un set di cinque tasti funzione: Start, Select, Screenshot, Home e in basso FN, quest'ultimo necessario per assegnare singole azioni o vere e proprie macro ai pulsanti posteriori.

La caratteristica principale del dispositivo risiede nell'impiego della tecnologia Hall Effect per gli stick analogici e i grilletti : una soluzione magnetica che aumenta in maniera sostanziale la longevità di questi elementi, andando a scongiurare il rischio di incorrere nell'antipatico fenomeno del drifting, e che solitamente è appannaggio di prodotti ben più costosi.

Come detto in apertura, PXN P5 è un controller wireless compatibile con PC, Nintendo Switch, iOS e Android , dotato di tripla connettività (USB cablato, 2,4 GHz e Bluetooth 5.2). La versione che ci è stata fornita per la prova è quella priva del dongle, ma il modello disponibile su Amazon lo include e consente dunque di usufruire di una gamma completa di possibilità.

Le dimensioni sono pari a 155 x 106 x 59 millimetri e il peso raggiunge appena i 221 grammi, risultando dunque notevolmente inferiore ai circa 300 grammi del gamepad Xbox con due stilo. Ad ogni modo, questa leggerezza durante la nostra prova non si è mai tradotta in una sensazione di scarsa robustezza o di materiali di basso valore, anzi.

Il PXN P5 è disponibile in due differenti colorazioni , ma a nostro avviso la versione bianca con inserti neri è quella più carina e adotta soluzioni piacevoli anche per quanto concerne le zigrinature, che avvolgono la parte inferiore delle impugnature e i due grilletti al fine di migliorare la presa e, in generale, l'ergonomia di un controller che da questo punto di vista trasmette ottime sensazioni, visti i suoi riferimenti.

La disposizione dei cinque tasti funzione è forse la cosa che convince di meno dal punto di vista estetico e tradisce un po' la tendenza in stile MMO orientale a riempire gli spazi in maniera disordinata, anche se in questo caso i problemi sono relativi più che altro all'incoerenza geometrica di alcuni input, visto che ad esempio l'accensione è deputata al pulsante home che si trova a destra e non al centro.

Sul piano del design PXN P5 non inventa fondamentalmente nulla di nuovo, visto che adotta la base del controller ufficiale Microsoft , ma introducendo alcune modifiche al layout che ben conosciamo, localizzate in particolare nella zona centrale del dispositivo. Questa infatti "rientra" in maniera elegante verso il basso, lasciando nella parte superiore un raccordo nero fra i dorsali con il logo del produttore.

Come capita talvolta con i prodotti cinesi, il PXN P5 è disponibile in diverse versioni che presentano eventualmente degli aggiornamenti, ma che fanno riferimento allo stesso nome. Ad esempio a noi è stato mandato il modello che non include nella confezione il dongle wireless, che è invece presente nella confezione in vendita su Amazon. Si parla inoltre di una terza variante dotata di polling rate da 8000 Hz, dunque il consiglio è di leggere bene la descrizione del prodotto prima di procedere all'acquisto.

Esperienza d'uso

Abbiamo provato il PXN P5 per diversi giorni, principalmente su PC e in modalità cablata ma anche in wireless su mobile. L'operatività senza fili richiede qualche piccolo passaggio ben illustrato nel manuale delle istruzioni, così come le operazioni di regolazione avanzata, che tuttavia vi verrà complicato ricordare a memoria per quanto sono numerose e sfaccettate: come detto, meglio ricorrere all'app.

Il PXN P5 impugnato

La resistenza degli stick analogici risulta maggiore rispetto a quella del controller Xbox, il che può essere un bene o un male a seconda delle preferenze, mentre i pulsanti principali restituiscono un feedback molto simile. Alla fine dei conti solo il d-pad dà la sensazione di essere un po' fuori posto rispetto a tutto il resto, ma si tratta di un compromesso più che accettabile.

Testato sul campo, il P5 si è rivelato solido, preciso, reattivo e affidabile, sia all'interno delle esperienze action (Marvel's Spider-Man 2, in particolare) sia con gli sparatutto in prima persona, che traggono particolarmente vantaggio dalla possibilità di impostare i grilletti come istantanei e di avere a disposizione i quattro tasti extra posteriori a cui assegnare, ad esempio, salto e ricarica.

Il d-pad è l'elemento meno brillante del PXN P5

La ciliegina sulla torta sarebbe stata una compatibilità ancora più estesa ed è chiaro che viene da chiedersi come mai questo controller non funzioni su Xbox, ma in generale è davvero arduo trovare un vero difetto in un prodotto così fortemente caratterizzato da un rapporto qualità / prezzo tanto favorevole, che lo rende un'occasione da non perdere per chi cerca determinate funzionalità, ma non vuole spendere molto.