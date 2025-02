Annunciata la data di uscita di Dune: Awakening su PC, a seguire le versioni PS5 e Xbox Series X|S

Funcom ha annunciato la data di uscita di Dune: Awakening su PC. L'MMO ambientato ad Arrakis sarà disponibile su Steam a partire dal 20 maggio al prezzo di 49,99 euro. Sono in programma anche le versioni PS5 e Xbox Series X|S, che arriveranno in un secondo momento.

Come da prassi l'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che riassume le caratteristiche principali del gioco e invita ad aggiungerlo alla vostra lista dei desideri in attesa dell'imminente apertura dei preordini. A questo proposito, a questo link trovate la pagina di Dune: Awakening su Steam, dove nel frattempo potrete scaricare il benchmark della versione PC con annesso editor per la creazione dei personaggi.