La data di uscita del LEGO Game Boy è trapelata in rete, assieme a dettagli su prezzo e numero di pezzi

Presto apriranno i preordini?

Sempre secondo la gola profonda afferma che il LEGO Game Boy sarà composto da un totale di 421 pezzi, il che lo renderebbe un set leggermente più costoso di altri a parità di componenti. Ad esempio, Lego Harry Potter Knightbus Adventure include 499 pezzi e costa 49,99 dollari. Tuttavia, non è da escludere che il set abbia funzionalità aggiuntive, come parti luminose o funzioni interattive, come abbiamo già visto con il LEGO NES lanciato nei negozi nel 2020.

Chiaramente i dettagli qui sopra non vanno presi come per certi in quanto non ufficiali. Tuttavia, di solito queste informazioni appaiono poco prima che Lego sveli ufficialmente il prodotto e apra i preordini, quindi è probabile che le prime immagini dettagliate del set appaiano presto online.