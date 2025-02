La versione PC di Kingdom Come: Deliverance 2 è stata promossa a pieni voti da Digital Foundry

Infatti, Kingdom Come: Deliverance 2 è uno dei pochi titoli arrivati in questi ultimi mesi in condizioni praticamente perfette su PC, senza problemi di stutter, stabilità o altro , e con performance ottime anche su configurazioni PC non proprio all'ultimo grido .

L'analisi di Digital Foundry

Come spiegato da Digital Foundry, il gioco utilizza una versione aggiornata a DirectX 12 del CryEngine, che ha permesso di evitare problemi di stutter e frame-time comuni in molti titoli moderni, anche con configurazioni di fascia media. Il tutto proponendo una comparto grafico di tutto rispetto, con paesaggi vasti e dettagliati. Non mancano alcuni aspetti meno riusciti, come ad esempio la totale assenza del supporto nativo all'HDR e del ray tracing.

Non solo il comparto tecnico, Kingdom Come: Deliverance 2 ha convinto tantissimi giocatori anche per molti altri aspetti positivi, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione. Il gioco tra l'altro sta ottenendo anche un ottimo successo commerciale, tanto che ha raggiunto quota 2 milioni di copie vendute a meno di due settimane dal lancio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.