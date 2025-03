Visual Intelligence arriverà anche su iPhone 15 Pro con iOS 18.4

Nonostante manchino ancora diverse settimane alla sua uscita ufficiale per il grande pubblico, iOS 18.4 sembra promettere bene anche per i modelli meno recenti di iPhone. Una delle caratteristiche più importanti e significative del nuovo aggiornamento firmware consiste nel supporto ad Apple Intelligence, che arriverà così anche in Italia nel mese di aprile . Oltre a questo, il nuovo firmware iOS 18.4 porterà la funzione Visual Intelligence anche su iPhone 15 Pro : scopriamone insieme tutti i dettagli.

Secondo quanto riportato dal celebre portale 9to5Mac, la beta 2 di iOS 18.4 riservata agli sviluppatori porta la nuova funzionalità Visual Intelligence su iPhone 15 Pro e sul fratello maggiore iPhone 15 Pro Max . Per chi non la conoscesse, si tratta di una funzione del tutto simile a Google Lens , che permette di scoprire rapidamente le informazioni relative ai luoghi e agli oggetti vicini attraverso l'utilizzo della fotocamera. Attraverso l'uso di Visual Intelligence è possibile, per esempio, cercare i dettagli di un ristorante, tradurre testi di un libro o di un menu, identificare piante o animali e tanto altro ancora.

iOS 18.4: quando uscirà il nuovo firmware?

Ad oggi la compagnia di Cupertino non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali in merito alla precisa data d'uscita del nuovo firmware iOS 18.4, che vedrà probabilmente la luce entro il mese di aprile, portando con sé Apple Intelligence in versione italiana.

Visual Intelligence

Chiaramente è bene specificare che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale direttamente dalla compagnia produttrice. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.