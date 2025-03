La nuova gamma di monitor da gaming Alienware QD-OLED è ufficiale: ecco prezzi e periodo di uscita

Alienware ha svelato una gamma di sei nuovi display, con un occhio di riguardo alla tecnologia QD-OLED e all'accessibilità per un pubblico più ampio. L'azienda ha presentato anche il suo nuovo linguaggio di design, AW30, che caratterizzerà l'intera nuova linea di prodotti, portando un'estetica futuristica e una maggiore funzionalità. Tra le novità più attese spicca poi l'uscita, prima in Nord America poi nei territori EMEA (Italia inclusa), dell'Alienware 27" 4K QD-OLED Monitor (AW2725Q), già vincitore dell'Innovation Award al CES 2025, che vanta una densità di pixel record per un monitor OLED o QD-OLED.

Il design AW30 Ispirata a fenomeni extraterrestri, in particolare all'Aurora Boreale, Alienware afferma che "la filosofia di design AW30 fonde perfettamente mistero, prestazioni e funzionalità, pur rimanendo fedele all'iconica identità di Alienware". Gli elementi caratterizzanti del design AW30 La linea si caratterizza per alcuni elementi fondamentali: colorazione Interstellar Indigo, con tonalità blu intenso; iconografia "glyph" AW30; ventilazione a 360 gradi; base compatta progettata per un ingombro ridotto; gestione semplificata dei cavi; interfaccia utente OSD aggiornata con supporto AWCC 6.6 integrato per gestire le impostazioni del monitor direttamente dal desktop.

I tre nuovi modelli QD-OLED Alienware rafforza la sua offerta QD-OLED con tre nuovi modelli, portando a cinque il numero totale di display con questa tecnologia. Il nuovo Alienware 34 Ultra-Wide curvo QD-OLED (AW3425DW), con risoluzione WQHD (3440x1440), offre una frequenza di aggiornamento di 240Hz, connettività HDMI 2.1 FRL e certificazione G-SYNC Compatible. Sarà disponibile in Italia dal 29 aprile 2025, con un prezzo consigliato di 799.99 dollari. Come per molti altri modelli, non abbiamo ancora informazioni sul prezzo in euro. +5 L'Alienware 27" 280Hz QD-OLED (AW2725D) con risoluzione QHD punta su un equilibrio tra immagini vivide e prestazioni fluide, con un prezzo competitivo. Arriverà da noi il 10 luglio 2025, con un cartellino di 550 dollari. L'Alienware 27" 4K QD-OLED (AW2725Q) che vedete nell'immagine in testa, infine, con 166 PPI di densità di pixel e refresh rate di 240Hz, è ora disponibile "per i giocatori più esigenti". Il tempo di risposta è di 0,03 ms ed è compatibile con NVIDIA G-SYNC, FreeSync Premium Pro e VESA AdaptiveSync. Ha anche due ingressi HDMI 2.1 FRL fino a 4K a 240Hz tramite HDMI, supportando funzionalità come Variable Refresh Rate (VRR), modalità automatica a bassa latenza (ALLM) ed eARC per altoparlanti Dolby Atmos e altre configurazioni audio ad alta definizione. Viene venduto negli USA a un prezzo consigliato di 900 dollari, mentre in Italia arriverà solo il 22 aprile 2025. Tutti i monitor QD-OLED di Alienware hanno una garanzia hardware limitata di 3 anni sul burn-in OLED. Durante la presentazione la compagnia ha anche affermato che vorrebbe ampliare tale supporto, ma che al momento non può ancora offrire un'estensione maggiore per coprire tutte le possibilità di utilizzo dell'utenza.