Xbox Cloud arriva finalmente su TV, smart monitor e dispostivi lifestyle LG

Il Gaming Portal di webOS include diverse funzionalità utili per i giocatori. Tra queste, un motore di raccomandazione per la scoperta di nuovi titoli, un'interfaccia intuitiva per la gestione dei controller di gioco e un facile accesso ai principali servizi di cloud gaming.

LG Electronics ha annunciato l' espansione del suo Gaming Portal webOS a una gamma più ampia di dispositivi , inclusi smart monitor e prodotti lifestyle come StandbyME. Il Gaming Portal, introdotto lo scorso anno, offre un hub centralizzato per videogiochi, app di cloud gaming e impostazioni di gioco. L'obiettivo è semplificare l'accesso ai giochi e migliorare l'esperienza di gioco complessiva su dispositivi LG.

Arriva Xbox Cloud

Oltre all'espansione della disponibilità, LG ha anche annunciato l'aggiunta del supporto per Xbox Cloud Gaming. Questo servizio si unirà ad altri servizi di cloud gaming già supportati, come Amazon Luna e NVIDIA GeForce Now, offrendo agli utenti una scelta ancora più ampia di giochi da giocare in streaming. Le novità introdotte da LG saranno disponibili anche sui televisori con webOS 23, grazie al programma di aggiornamento continuo webOS Re:New. L'aggiornamento con il nuovo Gaming Portal per altri dispositivi sarà pubblicato nel corso del secondo trimestre dell'anno. Xbox Cloud Gaming dovrebbe invece debuttare prima sui nuovi modelli 2025 di televisori LG, come annunciato al CES 2025.

Che cosa ne pensate di queste novità? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Nel frattempo Samsung domina il mercato globale dei TV per il 19° anno consecutivo.