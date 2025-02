L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Essential di marzo è molto vicino, vediamo data e orario

Solitamente si tratta di tre giochi per PS5 e PS4, che vengono messi a disposizione per tutti i tier di Plus: i giochi Essential possono infatti essere scaricati e giocati dagli abbonati a PS Plus Essential, Extra e Premium , essendo la dotazione mensile "di base".

Ricordiamo che il meccanismo non è proprio scolpito nella pietra, ma il modus operandi di Sony è ormai decisamente chiaro e possiamo dunque prevedere che l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo per gli abbonati arriverà mercoledì 26 febbraio alle ore 17:30 , dunque segnatevi l'appuntamento per scoprire quali saranno i titoli scaricabili liberamente da chi possiede una qualsiasi sottoscrizione a PlayStation Plus.

Ci troviamo ormai a fine febbraio e possiamo dunque dire che l' annuncio dei giochi "gratis" di PlayStation Plus Essential di marzo è davvero vicino , con data e orario che, seguendo lo schema standard delle comunicazioni di Sony, dovrebbero ricadere proprio in questa settimana, praticamente tra qualche ora.

Quando potranno essere scaricati?

I nuovi giochi del mese prossimo verranno messi a disposizione martedì 4 marzo, ovvero la data in cui scade la disponibilità degli attuali giochi Plus di febbraio, dunque avete ancora qualche giorno per poterli scaricare, nel caso non l'abbiate fatto in precedenza.

Il classico logo di PS Plus

L'aggiunta dei titoli di marzo dovrebbe avvenire nella mattinata del 4 marzo, solitamente intorno alle ore 10:00 quando viene effettuato l'aggiornamento generale alle offerte di PlayStation Store, con i giochi in questione che rimarranno a disposizione fino all'inizio di aprile, quando verranno poi sostituiti dai successivi.

Per quanto riguarda l'identità di questi giochi, non abbiamo alcun indizio per poter effettuare previsioni, dunque si tratterà eventualmente di attendere qualche leak o semplicemente arrivare fino all'annuncio ufficiale per scoprirlo.

Se vogliamo provare a fare supposizioni, possiamo tenere in considerazione il fatto che il mese prossimo si celebra il 20° anniversario di God of War e non è escluso che possa esserci qualcosa al riguardo, mentre alcuni puntano sulla possibilità che Hogwarts Legacy possa essere nel menù, anche se si tratta solo di idee, per il momento.