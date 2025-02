PlayStation Plus, i giochi di febbraio: Payday 3, High on Life e Pac-Man World: Re-Pac

L'aggiornamento di febbraio di PlayStation Plus vede l'arrivo di tre nuovi giochi, vale a dire Payday 3, High on Life e Pac-Man World: Re-Pac. Si tratta di una selezione che sembra segnare un qualche tipo di continuità con il mese scorso, vista la presenza di un altro live service controverso che non è riuscito a ottenere il successo sperato.

Nonostante l'inclusione nel catalogo di Xbox Game Pass fin dal lancio, infatti, Payday 3 non è stato il sequel che i fan della serie speravano di vedere, mentre il discorso relativo a High on Life è diametralmente opposto: lo sparatutto di Squanch Games è stato piuttosto apprezzato. Il remake di Pac-Man World si pone invece come un titolo pensato per i fan del celebre personaggio.

Detto questo, cosa ne pensano i lettori di Multiplayer.it dei giochi di febbraio? In estrema sintesi, tutto il male possibile: secondo il nostro sondaggio, il 45% degli utenti si è detto per nulla soddisfatto di questa selezione e il 25% si è detto poco soddisfatto, il che si traduce in un clamoroso 70% di responsi negativi.