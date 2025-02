I Grammy Awards 2025 hanno eletto la migliore colonna sonora per videogiochi, vediamo vincitore e candidati

Si è trattato dunque di una scelta piuttosto sorprendente, anche perché il titolo di per sé non era certo il più in vista tra i vari candidati, ma la giuria ha premiato il lavoro originale svolto da Phillips per il particolare remake dello storico gioco di ruolo che ha dato vita a un genere.

Si è svolta nella nottata la cerimonia dei Grammy Awards 2025 , nuova edizione della storica kermesse dedicata alla musica, che ha premiato anche la migliore colonna sonora per videogiochi , come accade da qualche anno a questa parte: la vincitrice è stata Winifred Phillips per la musica di Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord .

I vari vincitori nelle principali categorie

La musica di Winifred Phillips per Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord ha dunque battuto la concorrenza di avversari davvero ostici come quelle di Marvel's Spider-Man 2 e God of War Ragnarök: Valhalla, raggiungendo dunque un risultato davvero notevole ed entrando nella storia.

Winifred Phillips all'opera nella composizione della musica per Wizardy: Proving Grounds of the Mad Overlord

Ricordiamo che l'anno scorso il premio di questa categoria venne assegnato a Stephen Barton e Gordy Haab per Star Wars Jedi: Survivor.

Per il resto, i vincitori nelle categorie principali sono stati Beyoncé come miglior album con Cowboy Carter, Kendrick Lamar con Not Like Us come "canzone dell'anno" (nonché "migliore canzone rap" e "migliore performance rap", tra gli altri riconoscimenti) e Chappell Roan come migliore nuova artista emergente.

Da notare il premio assegnato ai The Beatles per Now and Then come Best Rock Performance, mentre The Rolling Stones hanno ricevuto il premio per Best Rock Album con Hackney Diamonds, in una sfida veramente d'altri tempi.