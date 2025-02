Apple si prepara al lancio di MacBook Air M4, secondo un report

Ci eravamo lasciati giusto qualche giorno fa con la presentazione ufficiale da parte di Apple di iPhone 16e, il nuovo modello di iPhone "entry-level" della compagnia proposto a 729 euro con il pieno supporto ad Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria in dirittura d'arrivo anche in Italia. Nel frattempo, un recente report potrebbe suggerire il lancio ormai imminente dei nuovi MacBook Air con chip proprietario M4 : scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova indiscrezione.

MacBook Air M4: le specifiche previste

Secondo quanto riportato dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg, Apple si starebbe preparando all'imminente lancio dei nuovi MacBook Air dotati di chip proprietario M4, visto per la prima volta sull'ultima generazione di iPad Pro e MacBook Pro usciti l'anno scorso.

MacBook Air M4 (immagine puramente indicativa)

Entrando nello specifico, i nuovi MacBook Air con chip M4 saranno disponibili rispettivamente nei tagli da 13 e 15 pollici di diagonale in base alle preferenze del singolo utente. Tra le specifiche attese per i nuovi modelli di MacBook Air ricordiamo in particolare la possibile implementazione delle porte Thunderbolt 4 (in sostituzione alle porte Thunderbolt 3 utilizzate nel modello precedente), così come l'introduzione della fotocamera Center Stage, che consente l'inquadratura automatica del soggetto ripreso, anche nel caso di eventuali movimenti. Nessuna novità prevista per quel che riguarda il design, che rimarrà sostanzialmente invariato rispetto ai MacBook Air con chip M3.