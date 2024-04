33 Immortals: beta annunciata e trailer per il roguelike cooperativo su PC e Xbox Game Pass

Thunder Lotus Games è tornata a mostrare il suo 33 Immortals in occasione dell'evento Triple-i Initiative, con un nuovo trailer che ha annunciato anche la prossima beta del particolare titolo in questione, in arrivo su PC e Xbox anche attraverso Game Pass.

Il beta test a numero chiuso si terrà dal 24 maggio al 2 giugno e consentirà di effettuare una prova approfondita sul gioco, ma per partecipare è necessario registrarsi sul sito ufficiale ed essere eventualmente sorteggiati per entrare a far parte della prova, che si terrà su Xbox Series X|S e PC.

Il nuovo trailer, riportato qui sopra, mostra qualche scorcio del gameplay e anche della storia, spiegando brevemente le particolari premesse di 33 Immortals.

Annunciato con un trailer all'Xbox Showcase dell'anno scorso, 33 Immortals è un action RPG roguelike cooperativo che si basa sulla caratteristica di mettere in scena ben 33 giocatori contemporaneamente impegnati in combattimento.