World of Warcraft: Blizzard annuncia Mists of Pandaria Remix, in arrivo

Mentre World of Warcraft prosegue il suo lunghissimo percorso con nuove aggiunte, Blizzard sta sperimentando da tempo delle rielaborazioni anche di contenuti noti, in modo da proporli sui nuovi server con nuove connotazioni, come annunciato di recente con il prossimo lancio di un Remix di Mists of Pandaria.

Normalmente, Blizzard rilancia le espansioni standard di World of Warcraft all'interno dei server Classic, che consentono di prendere parte all'esperienza originale di tali contenuti, ma in questo caso l'espansione rielaborata verrà inserita all'interno dei server attuali, con livellamento accelerato.

Mists of Pandaria Remix propone dunque una versione modernizzata di una delle espansioni più apprezzate dal pubblico di World of Warcraft, portando varie novità rispetto ai contenuti originali come loot incrementato e diversificato e varie attività.