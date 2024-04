Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game, la data del primo trailer e un teaser sono stati svelati

Non manca quindi molto all'arrivo del trailer di Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game , che dovrebbe permetterci di scoprire più nel dettaglio cosa possiamo aspettarci dal videogioco.

Lo sviluppatore Wētā Workshop e l'editore Private Division hanno annunciato quando sarà possibile vedere il primo vero trailer di Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game , il rilassante gioco ispirato alla Terra di Mezzo annunciato lo scorso anno: la data da segnarsi sul calendario è il 22 aprile .

Cosa sappiamo di Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game

L'agricoltura è una parte importante della cultura di alcuni Hobbit

Non è stato svelato molto riguardo a Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game, ma insieme al primo teaser era stato indicato qualche primo dettaglio, compreso il fatto che l'uscita è fissata per il 2024.

Sappiamo che il gioco promette di far vivere ai giocatori la loro migliore vita da Hobbit: si tratterà quindi di un gioco rilassante, ma questo non ci dice esattamente quali siano le meccaniche di gameplay. Se dovessimo provare a indovinare, Tales of the Shire sarà una via di mezzo tra un life simulator e un farming simulator, forse simile a qualcosa come Animal Crossing o magari Stardew Valley ma con gli Hobbit. Non sarebbe affatto una cattiva idea.

Vi lasciamo infine al teaser trailer di annuncio.