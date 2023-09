Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game annunciato per PC e console con un teaser trailer

Private Division e Wētā Workshop hanno annunciato ufficialmente Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game. Il nuovo gioco basato su Il Signore degli Anelli debutterà nel corso del 2024 su PC e console ancora da definire.

L'annuncio è stato accompagnato con un teaser trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante, che purtroppo non ci offre praticamente nessuna indicazione sulla natura del gioco. Anche la descrizione ufficiale offerta è piuttosto striminzita e afferma che Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game "è un accogliente gioco de Il Signore degli Anelli ambientato nell'universo della Terra di Mezzo".