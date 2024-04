All You Need is Help annunciato in trailer da Q-Games, uno strano puzzle game cooperativo

Come sembra suggerire anche il titolo, All You Need is Help è un puzzle cooperativo , che sembra mettere insieme il principio del Tetris con qualcosa di diverso.

Q-Games ha annunciato il suo nuovo gioco all'interno della cornice dell'ID@Xbox Showcase di oggi: si tratta di una bizzarria chiamata All You Need is Help , presentata con un trailer che sembra proprio promettere grandi cose.

La forza dell'amicizia

Non è facile capire di cosa si tratti, anche perché al momento non ci sono comunicati o materiali ufficiali al di là di questo primo trailer, ma sembra essere un puzzle basato sul posizionamento di forme per riempire spazi nella maniera corretta.

Il look è veramente particolare: le forme sono costituite da gruppi di strane creature da posizionare nel modo migliore per risolvere gli enigmi, il tutto accompagnato da una musichetta cantata veramente irresistibile.

La meccanica cooperativa sembra avere a che fare con la possibilità di richiedere l'aiuto di amici nel momento in cui non riusciamo a risolvere un puzzle: in tale caso altri giocatori (o almeno così sembra) accorrono e uniscono le forze a quella dell'utente per andare avanti.

Restiamo in attesa di informazioni perché questo All You Need is Help sembra veramente un titolo molto interessante, in arrivo questo autunno su Xbox.