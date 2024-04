Vampire Survivors: lanciato il Laborratory Update e mostrato DLC Contra: Operation Guns all'ID@Xbox

Nel comunicato ufficiale possiamo leggere come la nuova patch risponderà ad alcuni dei più grandi misteri del gioco : "Fin dagli albori di VS, le genti si sono poste domande fondamentali, tipo: "Perché si chiama Acqua sacra?", e questa patch finalmente fornirà la tanto agognata risposta. Ma quali altri oscuri misteri emergeranno dal Laborratorio mentre sarai a caccia di risposte?"

Vampire Survivors ha ricevuto un nuovo aggiornamento maggiore: il Laborratory , che corrisponde alla patch 1.10. Il lancio è avvenuto in concomitanza con l'evento ID@Xbox, in cui è stato mostratto anche un nuovo video dell'imminente DLC Contra: Operation Guns .

Altre informazioni

Il DLC di Contra è in arrivo

Il nuovo livello si chiama Laborratorio ed è un livello sfida in cui "ogni cosa cerca di ucciderti, compresi gli stretti corridoi." Il giocatore troverà leve speciali che potrà azionare per scatenare degli effetti principalmente positivi (in base alla Fortuna). Potranno inoltre generare armi e abilità passive, in base alla stanza da cui provengono.

La nuova arma è invece Santa Javelin, che si evolve in Pianto serafico, che così viene descritta: "Nonostante sia un'arma di base, in quanto prende di mira nemici casuali, può infliggere colpi critici e trasforma la Durata in Quantità aggiuntiva per se stessa. Compatibile con gli arcani speciali (Gemelli, Requiem crepuscolare, Principessa tragica). Per migliorarla, necessita di un Quadrifoglio al livello massimo.

La sua evoluzione sfrutta Fortuna per infliggere danni aggiuntivi. Se raccogli Rosari mentre stai usando l'arma, si trasformeranno in esplosioni quadruple che sconfiggono ogni cosa visibile e trasformano i nemici in gemme PE."

Il nuovo personaggio è invece Santa Ladonna, che iniza con un bonus temporaneo al tempo di ricarica e scatena automaticamente un Rosario quando i PS raggiungono un livello critico (ripristina completamente i PS per ricaricare l'abilità).

Parlando del DLC Operation Guns, vi ricordiamo che sarà disponibile a partire dal 9 maggio 2024 e che costerà 2,49€. Sarà incentrato sulla serie Contra di Konami. Quindi niente vampiri, ma tante esplosioni.