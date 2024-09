Lo studio di Vampire Survivors diventa un editore

Poncle, lo studio di sviluppo di Vampire Survivors, ha annunciato l'apertura di una nuova divisione editoriale durante l'evento Game Republic's Pitching to Investors and Publishers a Liverpool. Il team ha sottolineato di non essere interessato alle proprietà intellettuali e di non voler operare come un "editore tradizionale", ma piuttosto come un'etichetta o un fondo per aiutare gli sviluppatori a "realizzare i propri giochi".