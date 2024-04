Vampire Survivors per PS4 e PS5 annunciato, con un DLC cross-over con Contra

Trailer e data di uscita del DLC di Vampire Survivors

Come potete vedere anche tramite il trailer qui sopra, Operation Guns sarà disponibile dal 9 maggio.

Le piattaforme di riferimento per il nuovo contenuto basato su Contra sono Steam, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Android e Apple. Supponiamo che questo contenuto aggiuntivo, al pari di quelli già disponibili, saranno pubblicati anche in versione PlaySatation al momento del lancio di quest'ultima versione.

Ricordiamo che Vampire Survivors è un gioco bullet hell nel quale possiamo controllare uno tra molti personaggi, raccogliere potenziamenti e abbattere ondate di nemici. Lo scopo è sopravvivere il più a lungo possibile. Il gioco ha ottenuto un'enome successo dall'uscita, anche grazie al basso prezzo.